Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hentbolda Süper Kupa'nın adı "Cumhurbaşkanlığı Kupası" oldu!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 20:15

Hentbolda Süper Kupa'nın adı "Cumhurbaşkanlığı Kupası" oldu!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Süper Kupa'nın artık Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleneceğini duyurdu.

AA
Hentbolda Süper Kupa’nın adı Cumhurbaşkanlığı Kupası oldu!
  • ABONE OL

Hentbol'da Süper Kupa'nın adı 'Cumhurbaşkanlığı Kupası' olarak değiştirildi. Yapılan düzenleme, Türkiye Hentbol Federasyon tarafından duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "THF Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile Türkiye Kupası'ndaki en başarılı 4 takımla oynanan THF Süper Kupa, artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanacaktır.

Türk hentbolu adına büyük bir gurur olan bu değerli destek için başta himayeleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hentbolda Süper Kupa'nın adı "Cumhurbaşkanlığı Kupası" oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz