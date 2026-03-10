Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Zeren Spor'un Avrupa'da rakibi Imoco Volley
Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:27 Son Güncelleme: 10.03.2026 09:39

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, yarın sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

İlk kez katıldığı Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 8 takım arasına giren Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeye çalışacak.

Zeren Spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley ile grup aşamasında da karşılaşmış ve rakibine deplasmanda 3-2, evinde ise 3-0 yenilmişti.

