Fenerbahçe’ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla 'Altın Şeref Bayrağı' organizasyonu başlatmıştı.

Organizasyonda birinci olan Fenerbahçe Kulübü'ne sertifika ve bayrağı 16 Mart Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda saat 12.30'da düzenlenecek törenle verilecek.

Fenerbahçe, bin 500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda birinci seçilerek 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırma hakkını kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE 2'NCİ KEZ ALTIN ŞEREF BAYRAĞI

Fenerbahçe, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk 'Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı gönderine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da 'Şeref Bayrağı' kazanan Fenerbahçe, iki altın yıldızlı bayrağını tesislerinde dalgalandıracak ayrıca sertifikasını da alacak.

Sarı-lacivertli kulübe 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edilecek.