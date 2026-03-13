Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Libero TV’nin içerik yaklaşımı örnek oldu
Giriş Tarihi: 13.03.2026

Youtube, Türkiye'de reklam verenleri, içerik üreticilerini ve önde gelen yayıncıları bir araya getirdiği özel etkinlik düzenledi. Etkinlikte, spor içeriklerinin dijitalde nasıl dönüştüğüne dair dikkat çeken örnek olarak iki ay önce kurulan Libero TV gösterildi. Libero TV yöneticisi Onur Yıldırım, yaptığı sunumda spor izleme alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve spor içeriğinin artık yalnızca maç anlatımıyla sınırlı kalmadığını; yorum, analiz ve topluluk etkileşimiyle gün boyunca devam eden bir deneyime dönüştüğünü vurguladı.

