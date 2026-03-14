Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi’ne veda etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit'e galibiyeti getiren setler 23-25, 25-22, 24-26, 25-19 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde küme düşen ikinci takım oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde küme düşen bir diğer takım Bahçelievler Belediyespor olmuştu.

Eczacıbaşı Dynavit normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Vodafone Sultanlar Ligi'ne 5 galibiyet ile 21 mağlubiyetle veda etti.