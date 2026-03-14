Formula 1 Çin Grand Prix’sinde tarihi başarı

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.
Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 32.064'lük derecesiyle Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Önceki rekor, Sebastian Vettel'e (21) aitti.
Antonelli'nin 0.222 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.351 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı.
Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da başlayacak.
SPRİNT YARIŞINDA RUSSELL BİRİNCİ OLDU
Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.
Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 33 dakika 38.998 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.
Ferrari pilotlarından Charles Leclerc, 0.674 saniye farkla ikinci, Lewis Hamilton 2.554 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.