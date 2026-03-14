Sultanlar Ligi’nde normal sezon tamamlandı!

Giriş Tarihi: 15.03.2026 00:21

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 normal sezonu, bugün oynanan 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde bugün 26. hafta maçları oynandı. Bu maçlarla birlikte normal sezon sona ererken play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyesispor Eker - Fenerbahçe Medicana: 0-3

Galatasaray Daikin - Göztepe: 0-3

Beşiktaş - Kuzeyboru: 0-3

Zeren Spor - İlbank: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Türk Hava Yolları - VakıfBank: 2-3

Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor: 3-0

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play-off 1-4 ve 5-8 etaplarındaki eşleşmelerde belli oldu.

Play-off 1-4 etabında VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri oluşurken, 5-8 etabında eşleşmeler Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo şeklinde oluştu.

Lig etabı sonunda 13. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 14. ve son sıradaki Bahçelievler Belediyespor 1. lige düştü.

