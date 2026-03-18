Giriş Tarihi: 18.03.2026 21:21

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası’nda finale yükseldi
CEV Kupası yarı final rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Daikin, deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13 kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı. Üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde rakibini 3-0 yenmişti.

Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

