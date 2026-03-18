VakıfBank, seyircisi önünde Final-Four peşinde!

VakıfBank, 6 şampiyonlukla en çok şampiyonluğa ulaşan takım olduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında Vero Volley Milano ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, İtalya'daki ilk buluşmada 2-0'dan müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanarak Final-Four için avantajı eline geçirdi.

Karşılaşma, 19 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabakada Portekiz'den Pedro Lopes Pinto ile Alman hakem Sabine Witte görev alacak.

GIOVANNI GUIDETTI: "ZOR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ AMA BİZ HAZIRIZ"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Zorlu ve çok taktiksel bir maç olacak. Harika bir form yakalamış, pasör çaprazları çok etkili oynayan güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Milano, karşılaşabileceğimiz en zorlu rakiplerden biri; ancak biz de hiç fena değiliz. Onlara karşı hazırız ama çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ZEHRA GÜNEŞ: "İLK TOPTAN SON TOPA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, oynanacak rövanş maçı öncesinde, "Seriye avantajlı başladık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Ancak aynı mantaliteyle, sanki 0-0'mış gibi ilk toptan son topa kadar savaşıp Final-Four'daki yerimizi almak istiyoruz. Milano çok güçlü bir takım. Oyunun her bölümünde elimizden geldiğince sağlam kalarak bunu maç sonuna kadar sürdürmek zorundayız. İlk maçta yapamadıklarımıza odaklanarak bunlara çalıştık. İkinci maçın çok daha iyi olacağına inanıyorum. Umarım sahamızda, seyircilerimizle birlikte tur biletini alıp Final-Four'a yükselen taraf oluruz" açıklamalarını yaptı.

SON 10 MAÇIN 7'SİNDE VAKIFBANK GALİP GELDİ

VakıfBank ile Vero Volley Milano arasında oynanan son 10 maçta sarı-siyahlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. VakıfBank, bu karşılaşmaların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF 7'NCİ ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 6 şampiyonlukla organizasyonda kupayı en çok kazanan takım konumunda. 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşarak 7'nci kez şampiyon olmak istiyor.

VAKIFBANK, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK MAÇ KAZANAN TAKIM

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında toplam 179 galibiyet aldı. Sarı-siyahlılar bu alanda da organizasyonun zirvesinde yer alıyor.

TIJANA BOSKOVIC, AVRUPA'DA 1500 SAYININ KIYISINDA

VakıfBank'ta Tijana Boskovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 1499 sayıyla oynadı. Başarılı pasör çaprazı, Vero Volley Milano karşısında en az 1 sayı alması durumunda Avrupa'da 1500 sayı barajını aşacak.

VAKIFBANK ÜST ÜSTE 8'inci KEZ ÇEYREK FİNALDE

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8'inci sezonda da çeyrek final aşamasında yer alıyor. Sarı-siyahlılar, son 8 sezonun 7'sinde adını Final-Four'a yazdırmayı başardı.