A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya’ya mağlup!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2'nci Turu'nda Bolu'da Romanya ile karşılaştı. Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mücadele Romanya'nın 37-32'lik üstünlüğüyle sona erdi. Eleme turunun ikinci maçı 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.
Milli takımın gol dağılımı şu şekilde oldu:
"Enis Harun Hacıoğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3, Doruk Pehlivan 8, Yetkin Enis, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu 2, Ediz Aktaş 5, Eyüp Arda Yıldız 1, Danyel Kaya 1, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan 1, Buğra Olgun 1, Can Adanır, Koray Ayar 2, Genco İlanç 1"
Romanya'nın gol dağılımı ise "Denis Vereș 3, Gabriel Cristian Ilie 1, Ionut Nistor 5, Tudor Botea 3, Andrei Mihalcea 3, Sorin Grigore 3, Bogdan Andrei Oancea 2, Bogdan Rusu, Andras Szasz 1, Lıvıu Caba, Lonut Stanescu, Radu Voina 1, Daniel Stanciuc 4, Andrei Buzle 8, Vasile, Andrie Dragan 3" şeklinde oldu.