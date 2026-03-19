Dişi Aslan 4. kez finalde

Daikin, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Voluntari'yi rövanşta da aynı skorla devirerek organizasyonda 4. kez adını finale yazdırdı.Romanya ekibine çift haneye bile çıkma imkânı vermeyen Galatasaray, seti 25-8 kazandı. Sarı-kırmızılı takımda Myriam Sylla, 17 sayıyla müsabakasının en skorer oyuncusu oldu.