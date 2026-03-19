Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın setle veda etti!

Giriş Tarihi: 19.03.2026 20:06

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Savino Del Bene Scandicci'ye altın sette yenildi ve turnuvaya veda etti.

İHA
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)

Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Ruddins, Mancini, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 136 dakika

