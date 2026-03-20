VAKIFBANK DÖRTLÜ FİNALDE

VAKIFBANK, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Numia Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup ederek Final Four'a çıktı. VakıfBank Spor Sarayı'nda büyük heyecana sahne olan müsabakada setler 25-22, 16-25, 25-16, 23-25 ve 15-12 bitti. İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan temsilcimiz toplamda 6-4'le rakibini devirdi. VakıfBank'ın İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak Dörtlü Final'deki rakibi bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano oldu. Sarı-siyahlıların yıldızı Tijana Boskovic, karşılaşmada ürettiği 17 sayıyla turnuvadaki kariyerinde toplam 1.516 sayıya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Maçın en skorer isimleri 23'er sayıyla Markova ve Egonu oldu.



FIFA'DAN KATİL İSRAİL'E ÖDÜL

Bütün dünyayı savaşa sürükleyip yıllardır Gazze'de çoluk çocuk dinlemeden herkesi öldüren, herkesin nefretini kazanan İsrail'in, organizasyonlardan men edilmeyeceğini FIFA açıkladı. Filistin Futbol Federasyonu'nun yaptığı başvurunun incelenmesinin ardından alınan karara göre, ''Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından hala çözülmemiş ve oldukça karmaşık bir konu olduğu'' ifade edildi. Herkes soykırımcı İsrail'in men edilmesini beklerken bu karar sosyal medyada binlerce insanın büyük tepkisini çekti. ''Yazıklar olsun FIFA'' yorumları ile futbolun patronu topa tutuldu. Filistin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in 1007 sporcuyu katlettiğini açıklamıştı.



KAYSERİ EVİNDE HAYAT BULDU

Süper Lig'de kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde Kayserispor, geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek büyük sürprize imza atan Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. İlk yarısı dengede giden maçta İstanbul ekibi, Kranevitter'in 37. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci devrede baskısını artıran sarı-kırmızılılar 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle galibiyete uzanıp hayati değerde 3 puan aldı. Kayserispor yeni teknik direktörü Erling Moe ile 4. maçında ilk galibiyetini alırken puanını 23'e çıkardı. Karagümrük ise 17 puanla son sıraya demir attı.



KONYA TEK GOLLE NEFESALDI

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tümosan Konyaspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar 86. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ankara ekibi ise kazanamama serisini 6'ya, gol atamama hasretini ise 5'e yükseltti. İlhan Palut yönetiminde çıkış yakalayan Konya puanını 30'a yükseltirken küme düşme hattına 7 puan fark attı. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı