Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 23:45

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu!

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan’daki turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla şampiyon oldu.

AA
20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu!
  • ABONE OL

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Uluslararası Imre Baracsi Memorial Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Turnuvada Salih Yusuf Yazıcı (72 kilo) ve Emir Ömer Bozbağ (97 kilo) altın, Ömer Altaş (67 kilo) gümüş, Denizhan Ogun (55 kilo), Furkan Öden (60 kilo), Alkan Akar (77 kilo) ve Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo) ise bronz madalya kazandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz