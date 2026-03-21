Voleybol Efeler Ligi’nde normal sezon sona eriyor!

Giriş Tarihi: 21.03.2026 11:57

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 5 karşılaşmanın ardından tamamlanacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezon heyecanı sona eriyor. Lig, 26. hafta karşılaşmalarıyla yarın sona erecek.

Maç programı şöyle:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Gebze)

17.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

Not: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gaziantep Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek. TVF'nin sitesinde ligden düşmesi kesinleşen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında Ziraat Bankkart, hükmen galip (25-0, 25-0, 25-0) sayıldı.

