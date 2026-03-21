Wimbledon'da "Video İnceleme Teknolojisi" kullanılacak

Giriş Tarihi: 21.03.2026 14:02 Son Güncelleme: 21.03.2026 14:03

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bu sezon "Video İnceleme Teknolojisi"nin kullanılacağı açıklandı.

Wimbledon'da yapılan açıklamada, "Oyuncular, hakem tarafından verilen belirli kararları (top dışarıda değil, faul vuruşu, temas) puan sonu kararı, oyuncunun oyunu hemen durdurması veya puanın tamamlanmasının hemen ardından (engelleme durumunda) inceleme hakkına sahip olacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Video İnceleme Teknolojisi"nin altı ana kortta (merkez kort, 1 numaralı kort, 2 numaralı kort, 3 numaralı kort, 12 numaralı kort ve 18 numaralı kort) kullanılacağı vurgulandı.

Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

