Giriş Tarihi: 22.03.2026

Wimbledon’da yeni dönem: Video İnceleme Teknolojisi!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bu sezon "Video İnceleme Teknolojisi"nin kullanılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Oyuncular, hakem tarafından verilen belirli kararları (top dışarıda değil, faul vuruşu, temas, puan sonu kararı, oyuncunun oyunu hemen durdurması veya puanın tamamlanmasının hemen ardından engelleme durumunda) inceleme hakkına sahip olacaklardır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Video İnceleme Teknolojisi"nin altı ana kortta (merkez kort, 1 numaralı kort, 2 numaralı kort, 3 numaralı kort, 12 numaralı kort ve 18 numaralı kort) kullanılacağı vurgulandı. Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

