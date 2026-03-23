Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül’den yine aynı başarı!

Fransa Gourette de düzenlenen Zihinsel Engelliler Dünya kayak Şampiyonası'ndan( Vırtus Open Adapte Ski Championships) Türkiye'ye iki ayrı madalya geldi.
Yarışmaya Erzurum'dan giden Aliye Zeynep Bingül süper Grand Slalom ,Grand Slalom ve slalom yarışlarında ayrı ayrı dünya ikincisi oldu. Zeynep'in ikiz kardeşi Muhsin Murat Bingül de süper Grand Slalom, Grand Slalom ve Slalom yarışlarında ayrı ayrı dünya üçüncüsü oldu.
BİTMEYEN MÜCADELE
Aliye Zeynep, üç gümüş madalya; Muhsin Murat ise üç bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü. Zeynep ve Murat'ın annesi Nesrin Bingül şunları söyledi: "Otizm çok zorlu bir mücadele gerektiriyor.
Zeynep ve Murat ile bu mücadeleyi kayak sporuyla yürütüyoruz. Daha önce de dünya çapında başarıları oldu. Her ikisi de herşeye rağmen bu spora tutkuyla bağlı. Onları ayakta tutan, bizleri de biraz rahatlatan tek nokta bu. Bu başarıları devam edecek"