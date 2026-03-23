Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Efeler Ligi'nde play-off maçları takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:46

Efeler Ligi'nde play-off maçları takvimi açıklandı!

Efeler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ve final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.

AA
  • ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Ziraat Bankkart, Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto'nun mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, 12 Nisan'da başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 15 Nisan'da oynanacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar 18 Nisan'da yapılacak.

Final etabı ise 21 Nisan'da başlayacak. Seride 3 maç kazanan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Öte yandan play-off'larda 3-4 etabı 22 Nisan, 5-8 etabı 13 Nisan, 5-6 ve 7-8 etapları da 23 Nisan'da başlayacak.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 ve final etaplarındaki maç programı şöyle:

Play-off 1-4 etabı

12 Nisan Pazar (1. maç):

13.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

15 Nisan Çarşamba (2. maç):

16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

Final etabı

21 Nisan Salı:

19.00 Final 1. maç

24 Nisan Cuma:

19.00 Final 2. maç

27 Nisan Pazartesi:

19.00 Final 3. maç

30 Nisan Perşembe (gerekirse):

19.00 Final 4. maç

4 Mayıs Pazartesi (gerekirse):

19.00 Final 5. maç

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz