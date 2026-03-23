Kadın Curling Milli Takımı Kanada’da tarihe geçti

Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Kanada'nın Calgary kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 13 takımın yer aldığı organizasyonda grup aşamasında etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye; Norveç, İskoçya, ABD, Japonya, Danimarka, Avustralya ve İtalya'yı mağlup etti. Tarihinde ilk kezplay-off'a yükselen sporcular,burada Japonya'ya7-5 mağlup oldu. Bu sonucunardından Milli Takım,Dünya Şampiyonası'nıGüney Kore ile birlikte 5.sırada tamamladı.