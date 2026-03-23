Giriş Tarihi: 23.03.2026

Kadın Curling Milli Takımı Kanada’da tarihe geçti

Kadın Curling Milli Takımı Kanada’da tarihe geçti
Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Kanada'nın Calgary kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 13 takımın yer aldığı organizasyonda grup aşamasında etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye; Norveç, İskoçya, ABD, Japonya, Danimarka, Avustralya ve İtalya'yı mağlup etti. Tarihinde ilk kez play-off'a yükselen sporcular, burada Japonya'ya 7-5 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nı Güney Kore ile birlikte 5. sırada tamamladı.

Kadın Curling Milli Takımı Kanada’da tarihe geçti
