Dünya 3.’lüğünden sonra sıra Okyanus Yedilisi’nde

İzmir'de buz küvetinde antrenman yaparak hazırlandığı Finlandiya'daki Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Eda Savcıgil, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) bitiren en hızlı Türk sporcu olmak için çalışıyor. Finlandiya'da hayatında ilk defa buzlu suda yüzme deneyimi yaşayan genç sporcu, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı'nın izinden gidiyor. Yarıştan 1 ay önce buz küvetlerine girmeye başladığını söyleyen Eda,diye konuştu.

