Dünya 3.’lüğünden sonra sıra Okyanus Yedilisi’nde

İzmir'de buz küvetinde antrenman yaparak hazırlandığı Finlandiya'daki Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Eda Savcıgil, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) bitiren en hızlı Türk sporcu olmak için çalışıyor. Finlandiya'da hayatında ilk defa buzlu suda yüzme deneyimi yaşayan genç sporcu, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı'nın izinden gidiyor. Yarıştan 1 ay önce buz küvetlerine girmeye başladığını söyleyen Eda, "Rekortmenlerle kapışarak, dereceler alarak döndüm. Şimdi ultra maraton için 28 ve 30 kilometrelik hatta 50 kilometreye varan parkurlar için hazırlanıyorum. Hedefim, Oceans Seven parkurlarını en hızlı Türk olarak tamamlamak. Bengisu abla benim yurt dışı yarışlarındaki rehberim"
diye konuştu.