Galatasaray’da Bigarelli ameliyat oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Bigarelli'nin lomber sekestrektomi ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır.
Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.