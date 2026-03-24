Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray'da Bigarelli ameliyat oldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2026 13:03

Galatasaray Kulübü, Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

  • ABONE OL

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Bigarelli'nin lomber sekestrektomi ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır.

Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz