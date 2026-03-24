Giriş Tarihi: 24.03.2026 17:08

Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

AA
  • ABONE OL

Galatasaray Daikin sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6) Maçta 20'li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

VakıfBank: Deniz Uyanık, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 76 dakika (26, 27, 23)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz