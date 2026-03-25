Haber hattı

Kupa Voley'de finalin adı Vakıfbank-Eczacıbaşı

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final maçları dün oynanırken VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit finale yükselmeyi başardı. VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 25-19, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda Marina Markova 18 sayıyla en skorer isim oldu. Tijana Boskovic 14, Derya Cebecioğlu da 10 sayıyla oynadı. Diğer yarı final mücadelesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek final biletini aldı. İlk iki seti turuncubeyazlılar 25-23 ve 25-17 alırken üçüncü bölümü Kanarya 25-22 galip bitirdi. Dördüncü set kıran kırana geçerken Eczacıbaşı Dynavit 33-31 kazandı ve 3-1'lik skorla zafere uzandı. Ebrar Karakurt 19 sayıyla galibiyetin mimarıydı. Final mücadelesi bugün saat 19.00'da oynanacak.



Ndao'ya tahliye çıktı

FUTBOLDA bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Konyaspor'un Senegalli eski futbolcusu Alassane Ndao, tahliye edildi. Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapsi istenen futbolcu, dün ilk duruşmada serbest bırakıldı. İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Davanın bir sonraki duruşması 10 Haziran 2026 tarihine ertelendi. PFDK, Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermiş, Konyaspor da oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

BATUHAN ALTINBAŞ



Kenan Yıldız rekor kırdı haftanın 11'ine girdi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, yeteneğiyle ve başarısıyla İtalya'da fark yaratıyor. 20 yaşındaki sol kanat, Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile Serie A'da haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu. Kenan, rakibi karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu olmuştu. Bu sezon Juventus'ta 40 maça çıkan genç oyuncu, takımına 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Siyahbeyazlılarla 2030'a kadar sözleşmesi olan milli oyuncunun piyasa değeri 75 milyon Euro…



Resmen açıklandı: Salah yolları ayırıyor

MOHAMED Salah'ın Liverpool macerası sona eriyor. 2017'de Roma'dan İngiliz kulübüne transfer olan ve 5 kez gol krallığı yaşayan, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 9 kupa kaldıran Salah, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olmasına rağmen sezon sonunda veda edeceğini açıkladı. Aynı şekilde Liverpool da yolların ayrılacağını duyurdu. 33 yaşındaki sağ kanadın ismi Türk kulüpleriyle de anılıyordu.



Çekya'da şike depremi: Onlarca kişi gözaltında

ÇEK futbolu, Avrupa futbol tarihinin en büyük şike skandallarından biriyle sarsıldı. Çek Polisi, Europol ve Interpol'ün öncülüğünde, özellikle Moravya bölgesine odaklanan ülke çapında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma, bahis dolandırıcılığıyla bağlantılı yaygın şike faaliyetlerini hedef alıyor. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, "Etik Komitesi, birinci ligden dördüncü lige kadar olan liglerdeki oyuncular, yetkililer, hakemler ve kulüplerin yanı sıra gençlik liglerinden de dahil olmak üzere 40'tan fazla kişi hakkında işlem başlatacak" dedi. Habere göre; şüpheliler arasında birinci lig takımı MFK Karvina'ya sahip olan Karvina'nın belediye başkanı Jan Wolf da bulunuyor.