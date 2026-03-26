Avrupa’ya Ziraat damgası

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğuAsseco Resovia'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Geçen yıl CEV Kupası finalindeki iki karşılaşmada da yendiği Asseco Resovia'yı bir kez daha deviren Ziraat Bankkart, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanş öncesi avantaj yakaladı.Setleri 25-21, 25-23 ve 25-20 alan temsilcimiz, tam konsantrasyonla şampiyonluğa yürüyor.