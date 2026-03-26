Avrupa’ya Ziraat damgası

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi
Asseco Resovia'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Geçen yıl CEV Kupası finalindeki iki karşılaşmada da yendiği Asseco Resovia'yı bir kez daha deviren Ziraat Bankkart, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanş öncesi avantaj yakaladı. Eşleşmeyi kazanan taraf, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.
Setleri 25-21, 25-23 ve 25-20 alan temsilcimiz, tam konsantrasyonla şampiyonluğa yürüyor.