Toprak Razgatlıoğlu, ABD Grand Prix’sinde piste çıkıyor!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 19:04

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu bulunan ve MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunda bu hafta sonu ABD Grand Prix’sinde piste çıkacak.

DHA
Toprak Razgatlıoğlu, ABD Grand Prix'sinde yarışacak. Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla Yamaha YZR-M1 üzerinde sezonun üçüncü yarışında mücadele edecek.

Yarış, yarın (27 Mart Cuma) TSİ 18.45'te gerçekleştirilecek birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 23.00'te yapılacak antrenman seansıyla birlikte program devam edecek.

28 Mart Cumartesi günü TSİ 18.10'da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan Razgatlıoğlu, TSİ 18.50'de sıralama seansında yer alacak ve TSİ 23.00'te sprint yarışında mücadele edecek.

29 Mart Pazar günü ise TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek ABD Grand Prix'sinde ana yarışa çıkacak.

