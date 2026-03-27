Milli güreşçiler, Bulgaristan’daki turnuvada 11 madalya daha aldı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.

Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.