Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:56

Galatasaray Daikin set vermedi, seride 1-0 öne geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Nicoletti, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Merve Nezir, Bahar Akbay)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan (Eylül Yatgın)

Setler: 21-25, 17-25, 11-25

Süre: 70 dakika (26, 24, 20)

