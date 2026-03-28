Haber turu

İran, Belek'te maç yaptı, duygusal anlar ağlattı Savaşın gölgesindeki İran, Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. İran, dün Türkiye'de oynadığı hazırlık maçında Nijerya ile karşılaşırken duygusal anlar yaşandı. İranlı futbolcular, ülkelerindeki Minab kentinde ABD ve İsrail uçaklarının vahşice bombaladığı kız okulunda hayatını kaybeden 165 öğrenciyi andı. Oyuncular, acımasızca katledilen kız öğrencilerin anısına okul çantalarını kucaklayıp dünyaya mesaj gönderdi. Nijerya, müsabakayı 2-1 kazandı. Bu arada İranlı yetkililer, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İran'ın gruptaki 3 maçını ABD'den Meksika'ya taşımak için FIFA ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ne Arabistan ne de ABD, Salah'ın adresi Barcelona

Liverpool'un sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurduğu Mohamed Salah hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Barcelona, gelecek sezon kadrosunu Mohamed Salah ile güçlendirmek istiyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Mısırlı yıldızın çok yönlülüğünü oldukça değerli buluyor ve onun gelişiyle takımın taktik seçeneklerinin ciddi şekilde artacağını düşünüyor. 33 yaşındaki oyuncunun peşinden ABD ve Suudi Arabistan takımları da koşuyor.

78 yaşındaki efsane sahalara geri döndü!

Eski İngiltere ve Liverpool teknik direktörü Roy Hodgson, uzun süren emekliliğinin ardından sahalara geri döndü. 78 yaşındaki kurt çalıştırıcı, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin başına geçerek şaşırtıcı bir karar aldı. Gerhard Struber'in ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak atanan Hodgson, 1982'de çalıştırdığı kulüpte bu sezon son 7 maçta takımını yönetecek. Efsane hoca, tam 44 yılın ardından Bristol City'nin başına geçmiş oldu. Bristol City, ligde 51 puanla 16. sırada yer alıyor.

Taraftarlar hücum etti, biletler için kura çekildi

Barcelona taraftarları, Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverlerden gelen bilet talebi, Katalan ekibini zor durumda bırakırken kulüp yönetimi çareyi kura çekiminde buldu. Camp Nou'da 14 Nisan'da oynanacak maç için kombine hariç 2.336 bilet satışa sunulmuştu ve 6 binden fazla başvuru alınmıştı. Barcelona, dün noter gözetiminde bir çekiliş düzenledi ve kazanan talihliler büyük sevinç yaşadı.