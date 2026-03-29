Haber hattı

Beşiktaş 90+3'te Aslan'ı yakaladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbi nefes kesti. Galatasaray GAİN'in 4-1 öne geçtiği maçta Beşiktaş, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. Fulya Hakkı yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin 3. dakikasında siyah-beyazlılar Kome'nin golüyle üstünlüğü aldı. Geriye düştükten sonra oyunda hakimiyet sağlayan sarı-kırmızılılar, Manga (2), Ebru Topçuoğlu ve Marta ile farka gitti. Yeliz Acar ve Esra Manya ile son 10 dakikada skora denge getiren Kartal, 90+3'te Ecemnur Öztürk'ün ağları bulan vuruşu ile bir puanı hanesine yazdırdı: 4-4.



Galatasaray maçı Cabal'ın sonu oldu

İTALYAN medyası Juventus'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncular arasında Juan Cabal'ı da gösterdi. Bu kararda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın etkili olduğu belirtildi. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Kolombiyalı futbolcu, 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Cabal 17 Şubat'taki mücadelenin ardından Juventus'ta forma şansı bulamadı.



Baba LeBron ve oğlu Bronny tarihe geçti

LOS Angeles Lakers'ın, sahasında Brooklyn Nets'i 116-99 yendiği maçta LeBron James ve oğlu Bronny James, tarihe geçen bir ana imza attı. İkinci çeyreğin 7.50 dakikasında gerçekleşen pozisyonda Lakers'ta LeBron'un pasını değerlendiren Bronny James, boş üçlüğü isabete çevirerek NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini kaydetti. Ev sahibi takımda Doncic, 41 sayı, 8 ribauntla takıma liderlik ederken, bu sezon 40 sayı barajına ulaştığı 15'inci maçını oynadı. Reaves 26 sayı, 8 ribaunt, 41 yaşındaki LeBron ise 14 sayı, 8 asist yaptı.



3.5 yıl sonra dönen Muslera resital sundu

G.SARAY'DAN sezon başında ayrılarak Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera'nın, Uruguay Milli Takımı'na dönüşü muhteşem oldu. Hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalınan maçta 39 yaşındaki eldiven, performansıyla izleyenlere resital sundu. Muslera'nın 3.5 sene sonra sahadaki görüntüsü, teknik heyet ve taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı. Kalesine gelen 5 isabetli şutun 4'ünü kurtaran deneyimli isim, 3 karşı karşıya pozisyonda geçit vermedi. 2.20 gol beklentisine ulaşan İngiltere'ye zor anlar yaşattı.



Golfün efsanesi Woods takla attı, serbest kaldı

GOLF efsanesi Tiger Woods, Florida'da geçirdiği bir kazada aracının takla atmasının ardından alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. 15 majör turnuva şampiyonluğu bulunan sporcunun, 'mala zarar verme' ve 'yasal bir teste tabi olmayı reddetme' suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğu açıklandı. Önceki gün öğleden sonra bir kamyona çarptıktan sonra aracı devrilen Woods, yolcu kapısından sürünerek çıkmak zorunda kaldı. Yapılan alkolmetre testini geçti ancak idrar testini reddetti. Kazada yaralanan olmadı. 8 saat gözaltında tutulan 50 yaşındaki sporcu, daha sonra kefaletle özgürlüğüne kavuştu.



Ahmet Cömert Boks Turnuvası başlıyor

ULUSLARARASI 34. Ahmet Cömert Boks Turnuvası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Bağcılar Complex İstanbul Salonu'nda yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak. Sporseverler, 14 ülkeden 350 civarında sporcunun katılacağı turnuvayı ücretsiz olarak izleyebilecek. 5 Nisan Pazar günü saat 13.00'te yapılacak final müsabakaları TRT'den naklen yayınlanacak.