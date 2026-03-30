Geleneksel sporların zirvesi Etnospor 2027 Antalya’da kuruluyor!

Geleneksel spor ve oyunların küresel ölçekte yeniden ihyasını hedefleyen Dünya Etnospor Birliği, bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Etnospor Forumu ile uluslararası spor vizyonuna yön vermeye hazırlanıyor.
3-5 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek forumun ana gündemini, geleneksel sporların geleceğini şekillendirecek büyük organizasyon "Ethnosports 2027" oluşturuyor.
15'TEN FAZLA BAKAN VE YÜZLERCE KATILIMCI BULUŞACAK
Dünyanın dört bir yanından spor ve kültür temsilcilerini bir araya getirecek forum; 15'in üzerinde bakan, yüzlerce üst düzey yetkili, akademisyen ve sporcuya ev sahipliği yapacak. Bu geniş katılım, geleneksel sporların yalnızca kültürel bir miras değil, aynı zamanda küresel ölçekte organize edilebilecek güçlü bir spor ekosistemi olduğunun da göstergesi olarak öne çıkıyor.
GELENEKSEL SPORLARIN OLİMPİYATI
"Ethnosports 2027", farklı coğrafyalara ait geleneksel spor ve oyunları tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen, uluslararası standartlarda kurgulanmış dev bir organizasyon olarak planlanıyor. Bu yönüyle etkinlik, geleneksel sporların olimpiyatı olarak konumlandırılıyor.
Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; organizasyon yapısı, rekabet sistemi, yönetişim modeli ve uluslararası iletişim stratejileri detaylı şekilde ele alınacak. Katılımcılar, Ethnosports 2027'nin yol haritasını ortak akıl ve iş birliğiyle belirleyecek.
Etkinliğin en önemli çıktılarından biri olacak "Küresel Gelenek Çağrısı" bildirgesiyle, geleneksel sporların geleceğine yönelik ortak bir vizyon tüm dünyaya ilan edilecek.
ETNOSPOR 2027'NİN FORUM PROGRAMINDA NELER OLACAK?
Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek iki günlük yoğun programda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
4 Nisan Cumartesi:
Etkinlik, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini ele alan uzman açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, bakanların katılımıyla "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı Üst Düzey Bakanlar Paneli gerçekleştirilecek.
Öğleden sonra ise Ethnosports 2027 vizyonu kapsamında eş zamanlı olarak "Organizasyon ve Yönetişim", "Spor ve Rekabet Sistemi" ile "Pazarlama ve İletişim" konularında üç ayrı paralel oturum düzenlenecek.
İlk gün, Dünya Etnospor Birliği üyelerinin toplantısı ve ardından düzenlenecek Gala Yemeği ile son bulacak.
5 Nisan Pazar:
İkinci gün, İletişim Paneli'nin ardından etkinliklerin en önemli çıktılarından biri olan "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesiyle devam edecek.
Program, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların liderlik, uluslararası sponsorluk, akademik katkı, genç ve yetişkin sporcular gibi 7 ayrı kategoride onurlandırılacağı Geleneksel Sporlar Ödül Töreni ile taçlandırılacak. Forum, kapanış konuşmaları ve katılımcılara yönelik düzenlenecek Antalya şehir turu ile sona erecek.