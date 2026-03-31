Haber turu

VAKIFBANK FİNAL YOLUNU YARILADI

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi play-off etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seride durumu 1-0 yaptı. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşmada setler 18-25, 19-25 ve 20-25 sona erdi. Maçın en skoreri 22 sayı atan Marina Markova olurken, Tijana Boskovic de 16 sayı üretti. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

SINNER KAZANDI FEDERER'E YETİŞTİ

MİAMİ Açık'ta erkeklerde Jannik Sinner şampiyonluğa ulaştı. 2 numaralı seribaşı Sinner, finalde 21 numaralı Lehecka'yı 6-4'lük setlerle mağlup etti. Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvasını kazanarak "sunshine double" yapan 8. oyuncu, 2017'deki Federer'den bu yana ilk isim oldu. İtalyan tenisçi ayrıca, iki turnuvayı da set vermeden kazanan ilk erkek raket oldu.

GENÇLERDEN HAVUZDA MADALYA YAĞMURU

MİLLİ yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Prag'da Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Emre Onuş, 200 metre karışık erkeklerde 2:00.55'lik derecesi ile altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Avusturya Graz'daki yıldızlar şampiyonasında ise milli sporcular, 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.