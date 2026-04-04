TMOK’un yeni başkanı Veli Ozan Çakır!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapıldı.

Ataköy'de bulunan olimpiyatevinde gerçekleştirilen genel kurula Veli Ozan Çakır tek aday olarak girdi. Toplamda 156 oyun 134'ünü alan Çakır, TMOK'un yeni başkanı oldu. Genel kurulda 13 oy geçersiz sayılırken, 9 tane de boş oy kullanıldı.

"HEDEFİMİZ TMOK'U TÜRK SPORUNDA DAHA MERKEZİ BİR KONUMDA KONUMLANDIRMAK"

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Veli Ozan Çakır, devraldıkları bayrağı daha ileri taşımaya gayet edeceklerini dile getirdi. Çakır, "Benim açımdan çok anlamlı bir gün oldu. Güvenleri için TMOK üyelerinin her birine çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte bu yolda yürümeyi kabul ettikleri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm TMOK üyelerine, tüm olimpiyat gönüllülerine kapımız açık olacak. Bizim hedefimiz TMOK'u Türk sporunda daha merkezi bir konumda konumlandırmak. Hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin öngördüğü kurumsal değişiklikleri yapmak hem de TMOK'un finansal, idari ve sportif anlamda güçlü, sürdürülebilir, kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına adım atacağız. Bizden önceki başkanlar da büyük işlere imza attılar ve bu asırlık çınarı bugüne getirdi. Biz de onlardan aldığımız bayrağı olimpiyat ailemizin desteğiyle daha ileri taşımaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK SÜRECİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı hak eden bir ülke olduğuna dikkat çeken Veli Ozan Çakır, "2036 Olimpiyat Oyunları'na adaylık sürecimizi sürdürüyoruz, güçlü de bir adayız. Devletimizin bu konudaki desteğiyle çok üst düzeyde. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen biri olması ve olimpiyatlarla ilgili belediye başkanlığı döneminden kalan ciddi bir isteği var. Ellerinden gelen gayret ve özveriyi gösteriyor. Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hak eden bir ülke" şeklinde konuştu.

BAKAN BAK'TAN, VELİ OZAN ÇAKIR'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı seçilen Veli Ozan Çakır için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ı tebrik ediyorum. Veli Ozan Çakır ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

Veli Ozan Çakır'ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Duriye Özlem Akdurak, Hidayet Türkoğlu, Taha Akgül, Hamide Bıçkın, Suat Çelen, Prof. Dr. Bilge Donuk, Murat Kaya, Bahar Mert, Şafak Müderrisgil, Ahmet Olmuştur, Elif Özdemir Şankaya, Seyit Bilal Porsun, Hüseyin Ersan Topbaş, Hasan Engin Tuncer."

Yönetim kurulu yedek üyeleri şu şekilde:

"Halit Albayrak, Serhat Aydın, Ayşegül Baklacı, Doç. Dr. Sevim Güllü, Şenol Güneş, Alper Cavit Kabakçı, Hülya Şenyurt, Kübra Tan, Göksu Üçtaş Şanlı."