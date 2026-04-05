TMOK’un başkanı Ozan Çakır oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Veli Ozan Çakır seçildi. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilengenel kurula tek adayolarak giren Çakır, toplam 156 oyun134'ünü alarak TMOK'un yeni başkanıoldu. Seçimde 9 boş oy kullanılırken, 13 oy geçersiz sayıldı. Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, TMOK'u, Türk sporunun merkezinde konumlandırmak istediklerini belirterek, "Aldığımız bayrağı dahaileri taşımaya gayret edeceğiz" dedi.