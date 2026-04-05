Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri TMOK'un başkanı Ozan Çakır oldu
Giriş Tarihi: 5.04.2026

  • ABONE OL
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Veli Ozan Çakır seçildi. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Çakır, toplam 156 oyun 134'ünü alarak TMOK'un yeni başkanı oldu. Seçimde 9 boş oy kullanılırken, 13 oy geçersiz sayıldı. Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, TMOK'u, Türk sporunun merkezinde konumlandırmak istediklerini belirterek, "Aldığımız bayrağı daha ileri taşımaya gayret edeceğiz" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz