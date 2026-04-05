Bilal Erdoğan, Ethnosports 2027 Projesi’nin vizyonunu açıkladı: "Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların tek bir çatı altında buluşacağı bir mecra oluşturacağız. Bu, yeniden yükselişin simgesi olacak. Kilometre taşı olarak tarihe geçecek"
ABONE OL
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu başladı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, aile birlikteliğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "8'incisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Forumları, yıllar içinde istişare zeminine dönüştü. Artık somut çıktılar üzerine odaklanmamızgereken bir eşiğe ulaştık.Ethnosports 2027 Projesi, buforumların ortaya koyduğu ensomut ve iddialı çıktı oldu. Bu vizyon, dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların ve oyunların tek bir çatı altında buluşacağı bir mecra oluşturmayı hedefliyor. Her geleneksel spor dalı, küresel ölçekte tanınan bir alan haline gelecektir. Ethnosports 2027, gelenekselsporların yeniden yükselişininsimgesi olacak. Barış ve dayanışmayı güçlendiren küresel bir hareketin kilometre taşı olarak tarihe geçecektir."
ORTAK DİLİMİZ 'BARIŞ'
Gerçek saygının ve barışın dayanışmadan geçtiğini bildiklerine değinen Erdoğan, "Gazze'de bombayla evi yıkılmış çocuklar 'cenaze' ritüellerini oyunlaştırıyor. İran'da teneffüs zilini bekleyen çocukların füze seslerine maruz bırakılmasını kabullenemeyiz. Geleceğe dairümit dolu hedefler koyarkenbunu savaşın değil, diyaloğungölgesinde yapmalıyız. Bu saatten sonra ortak dilimiz 'barış' olmalıdır" dedi.