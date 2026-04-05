Giriş Tarihi: 5.04.2026

Bilal Erdoğan, Ethnosports 2027 Projesi’nin vizyonunu açıkladı: "Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların tek bir çatı altında buluşacağı bir mecra oluşturacağız. Bu, yeniden yükselişin simgesi olacak. Kilometre taşı olarak tarihe geçecek"

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu başladı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, aile birlikteliğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "8'incisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Forumları, yıllar içinde istişare zeminine dönüştü. Artık somut çıktılar üzerine odaklanmamız gereken bir eşiğe ulaştık. Ethnosports 2027 Projesi, bu forumların ortaya koyduğu en somut ve iddialı çıktı oldu. Bu vizyon, dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların ve oyunların tek bir çatı altında buluşacağı bir mecra oluşturmayı hedefliyor. Her geleneksel spor dalı, küresel ölçekte tanınan bir alan haline gelecektir. Ethnosports 2027, geleneksel sporların yeniden yükselişinin simgesi olacak. Barış ve dayanışmayı güçlendiren küresel bir hareketin kilometre taşı olarak tarihe geçecektir."

ORTAK DİLİMİZ 'BARIŞ'
Gerçek saygının ve barışın dayanışmadan geçtiğini bildiklerine değinen Erdoğan, "Gazze'de bombayla evi yıkılmış çocuklar 'cenaze' ritüellerini oyunlaştırıyor. İran'da teneffüs zilini bekleyen çocukların füze seslerine maruz bırakılmasını kabullenemeyiz. Geleceğe dair ümit dolu hedefler koyarken bunu savaşın değil, diyaloğun gölgesinde yapmalıyız. Bu saatten sonra ortak dilimiz 'barış' olmalıdır" dedi.

