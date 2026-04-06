Böyle bir dünya kabul edilemez!

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri ve federasyon temsilcilerinin katıldığı 8. Etnospor Forumu tamamlandı. Dünya Etnospor Birliğinin temel değerleri olan barış ve dayanışmanın hayati öneme sahip olduğu belirtilen bildirgede şu açıklamalar yapıldı: "Gazze'de evleri bombalanan çocukların cenaze ritüellerini oyuna çevirmek zorunda kaldığı, İran'da çocukların okul zili yerine füze sesleri duyduğu bir dünya düzeni kabul edilemez. Bu platformun ortak dilinin 'barış' olması gerektiği kararlılıkla vurgulanmıştır. Geleneksel sporlar, kültürlerarası diyaloğu artırarak küresel ölçekte çatışmaların gölgesinde değil barışın inşasında kilit bir rol üstlenmelidir."





İRAN GÜVENCE BEKLİYOR!

İRAN, ABD'de oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için FIFA güvencesi beklediğini duyurdu. 8. Etnospor Forumu'nda konuşan İran Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Donyamali, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Henüz bir cevap almış değiliz. Şartlar böyleyken İran'ın, ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ama ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası'na katılma kararını devletimiz alacaktır" dedi. Donyamali, İran futbol takımına kucak açan Türkiye'ye de teşekkür etti.