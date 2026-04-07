Voleybolda finalin adı Ziraat-G.Saray

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nin yarı finalinde derbi heyecanı yaşandı. Eskişehir'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve finale çıktı. ESTÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada setler 25-23, 25-19, 21-25 ve 27-25 sona erdi. Karşılaşmanın en skorerleri, sarı-kırmızılılarda 19'ar sayı kaydeden Jean Patry ve Stephen Maar oldu. Final Four'un diğer maçında ise Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi. Finalin adı Galatasaray-Ziraat Bankkart oldu.