Alexia Carutasu: Galatasaray’da tarih yazdık!

Giriş Tarihi: 9.04.2026 01:07

Galatasaray Daikin forması giyen Alexia Carutasu, CEV Kupası'nda şampiyonluk sonrası konuştu.

İHA
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldiği İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, "Kazandığımız için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Herkesle gurur duyuyorum. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı" şeklinde konuştu.

