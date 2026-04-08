Bakan Bak, down sendromlu sporcularla maç yaptı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla Ankara Üniversitesi Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve özel sporcular mücadele etti.

Sporcuların ailelerinin de izlediği maçta hava atışını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği beyaz takım kazanırken; Bakan Bak, maç sonunda galibiyet sevincini sporcularla birlikte kutladı.

BAKAN BAK: "SPORCULARIMIZIN SEVİNCİ, MUTLULUĞU BİZLER İÇİN DEĞERLİ"

Sporcuların mutluluğunun kendileri için değerli olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor. Özel sporcular bizim için çok kıymetli. Pek çok branşta büyük başarılar elde ediyorlar. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir maç oldu. Beyaz takım olarak biz kazandık. Güzel oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine, antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın sevinci, mutluluğu bizler için değerli" diye konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının sonunda özel sporcuları çok sevdiklerini söylerken, sporculara dönerek üç kez tezahüratta bulundu. Bakan Bak'ın 'En büyük' sözüne sporcular 'Türkiye' karşılığını verdi.

Daha sonra günün anısına sporcularla birlikte pasta kesen Bakan Osman Aşkın Bak, organizasyona katılan özel sporculara hediye verdi.