Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Kupa mevsimi başladı!

Galatasaray Daikin, CEV Cup'ta şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, CEV Cup'ta şampiyon olmaları sonrası konuştu.

Şampiyonluğu kutlayan Dursun Özbek, "Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Dolayısıyla bu birinci kupamız, inşallah devam edecek. Mayıslar Galatasaray'ındır. Onun için bütün emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Diğer branşlarda da iddialı olduklarını belirten Dursun Özbek, "Daha bitireceğimiz 1-2 iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kupalara diyorum. Diğer branşlarımız için de çok iddialıyız. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koya koya gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var, sevgi iklimimiz var; bu kupalar da onların neticesi" ifadelerini kullandı.