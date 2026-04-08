Voleybolda Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley'de şampiyon, Ziraat Bankkart oldu. Başkent ekibi, Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Eskişehir'de oynanan ve 81 dakika sürenmücadelenin setlerini Ziraat 25-21, 25-12 ve 25-19 üstün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadığı 6. finalden de mağlup ayrıldı. SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26'da Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor.