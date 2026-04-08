Giriş Tarihi: 8.04.2026 17:00

Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi!

Sungurlu Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1'le geçti ve Efeler Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenen Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-13, 23-25, 25-15 ve 25-16'lık setlerle Sungurlu Belediyespor kazandı.

Sungurlu Belediyespor, Onikişubat Belediyespor'dan sonra gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım oldu.

Maç sonunda Çorum ekibinin voleybolcuları büyük sevinç yaşadı. Oyunculara, düzenlenen törende kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Kupayla beraber poz veren Sungurlu Belediyespor oyuncularının arasında Çorum Valisi Ali Çalgan da yer aldı.

