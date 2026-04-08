Vakıfbank çok rahat

Giriş Tarihi: 8.04.2026

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi. Burhan Felek'te oynanan karşılaşmanın setlerini 18-25, 23-25 ve 21-25 kazanan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti. VakıfBank'ta Tijana Boskovic, sarı-lacivertlilerde de Arina Fedorovtseva 21 sayıyla oynadı. Öte yandan mücadelenin üçüncü setinde F.Bahçe'nin bir pozisyona itirazı sonrasında tansiyon yükseldi. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay kırmızı kart gördü. Üç galibiyete ulaşan ekibin şampiyonluğunu ilan edeceği serinin ikinci müsabakası, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

