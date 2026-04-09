61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun rotası ve takımları tanıtıldı!

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında ProSeries kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını kat edecek ve 1969-1979 yılları arasında beş kez TUR'a ev sahipliği yapmış olan Ankara'da tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ev sahipliğinde düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile birlikte sponsor markaların temsilcileri, çok sayıda medya mensubu ve bisiklet ailesinin katılımıyla gerçekleşti.

EMİN MÜFTÜOĞLU: "BİSİKLET NEREDE SPOR BAKANLIĞI VE FEDERASYON ORADA"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Türk bisikleti bundan 25 yıl önce, 20 yıl önce ülkedeki yol bisikleti satış sayısıyla bugünkü satış sayısını ortaya koyduğumuz zaman hepsi ortaya çıkıyor. Yani inanılmaz artık halk bisiklete biniyor. Ve bunu Bisiklet Federasyonu olarak hem halkımızın bindiği, hem gençlerimizin bindiği hem de profesyonellerin yarışabildiği hemen hemen her hafta ülkemizde organizasyon yapıyoruz. Son dönemde bağımlılıkla ilgili Yeşilay'la birlikte ülke genelinde gençleri bağımlılıktan kurtarmak için, farkındalık oluşturmak için özel bisiklet turları da gerçekleştiriyoruz. Yani bisiklet nerede, Spor Bakanlığımız ve Bisiklet Federasyonu orada. Geçtiğimiz yıldan sonra burada bugün Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da başka bir görevle bulunuyorum. Yıllar önce büyük bir hayalimdi ve geldiğim zaman da bir hayalimdi. Yönetim kurulu üyelerimize, Spor Bakanlığımıza ve genel müdürlerimize, bakanımıza, bakan yardımcımıza, Dünya Federasyonu seçiminde bize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Artık 4 yıl Dünya Federasyonu'nda görev yapacağız. Bu Türk bisikleti için önemli" dedi.

"DAHA ÇOK MADALYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunun altını çizen Müftüoğlu, "Bu tur ülkemizin tanıtım anlamında da çok önemli, sportif anlamda da çok önemli, spor turizminde de çok önemli. Ve ben bir turizmci olarak ne kadar katkısı olduğunu biliyorum. Ama gençlerin ekranlarda görüp 'Ben bisikletçi olacağım' deyip, 'Gelenekten geleceğe' mottosu buradan çıkıyor ve yeni yeni gençler burada bu tur sayesinde bisikletçi oluyor. Bu yıl çok önemli bir organizasyon yaptık. Tarihin ilk veledromunda Avrupa Şampiyonası yaptık. Geldiğimiz zaman ilk 32 yıl sonra 2008'de olimpiyata götürmüştük ve 2012'de 40 yıl sonra yol bisikletinde olimpiyata gitmiştik. İnşallah şimdi pist bisikletini hedef koyduk. Yani ne yapılması gerekiyorsa, bisikletin tabana yayılmasıyla ilgili her şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bunların en önemli bir ayağı ve bizi tanıtan yüzü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü veledromun yapılmasıyla Avrupa Şampiyonası yaptık ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceler elde etmeye başladık. Son iki yıldır iki madalya geldi. Artık daha çok madalya getirip ve pist bisikletinde dünyada var olduğumuzu göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ÇEŞME'DEN ANKARA'YA

Toplam 1.133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak. Yarış; 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'a yakın köy, kasaba ve yerleşimden geçerek Türkiye'nin yerel yaşamını, üretim kültürünü ve coğrafi çeşitliliğini dünya ile buluştururken bisiklet heyecanını ve tutkusunu geleceğe taşıyacak. 26 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayacak yarış, Aydın, Muğla, Antalya'dan geçerek finalde Ankara'da tamamlanacak. Yarışın son etabı; Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak.

Etap programı şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti - Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş -Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km) (Final)

ULUSLARARASI PELOTON

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye'den katılan 23 takım, organizasyonun uluslararası karakterini güçlendirirken Avrupa merkezli güçlü peloton yapısı; Amerika ve Güney Amerika'dan katılan ekiplerle küresel bir çeşitlilik kazanıyor.

TUR 2026, farklı bisiklet kültürlerini aynı yarışta buluşturarak sportif rekabeti üst seviyeye taşıyacak. TUR 2026'da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. TUR 2026'da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye'yi temsil eden 4 kıta takımı yer alıyor.