Kızlardan tarihi şampiyonluk

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda 3. olan, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020- 2021 sezonlarında ikinciliği elde eden Galatasaray, bu kez büyük finalde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan CEV Kupası'nı kazanan Dişi Aslanlar, kulübe bu branşta ilk Avrupa kupasını kazandırdı. Deplasmanda 3-2 yendiği İtalya'nın Chieri'76 takımını dün İstanbul'da 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti 25-27 geride kapatıp 1-0 geriye düşen Galatasaray, sonrasında 25-22, 25-18 ve 25-18'le sonuca gitti. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) kaptan İlkin Aydın oldu. İzmir'deki futbol maçına rağmen Başkan Dursun Özbek, voleybolcu kızlara destek için Burhan Felek'teydi. Kaptan İlkin'e final maçını izleme sözü veren efsane teknik adam Fatih Terim de tribündeydi. Kulüp maçtan sonra "Futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa kupası kazanan tek takımız" paylaşımı yaptı.

BAŞKAN ÖZBEK: KUPA MEVSİMİ BAŞLAMIŞTIR

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek karşılaşma sonrası, "Bir kupa daha kaldırdığımız için mutluyuz. Bizim için kupa mevsimi başladı. Devamının da geleceğine inanıyoruz" dedi. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sarı-kırmızılı kızları kutlayıp şunları söyledi: "Türk voleybolunda bu başarılar tesadüf değil. Sadece milli takım değil kulüplerde de başarılıyız."