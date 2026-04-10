16 yıllık özlem bitti

Ziraat Bankkart, hem ligde hem de Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı devam ettirdi. Eskişehir'de düzenlenen Kupa Voley finalinde Galatasaray'ı 3-0 yenen başkent temsilcisi, 16 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı. Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselerek Türk voleybolunu başarıyla temsil ederken bu kupayla da birlikte sezonu unutulmaz bir başarı hikâyesine dönüştürdü. Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, "Bu kupa, azmin ve disiplinin en somut göstergesidir." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!