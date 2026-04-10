Elit seviyeye çıkaracağız

Bu yıl 61. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım, 27 farklı ülkeden 161 bisikletçi Türkiye'de pedal çevirecek. TUR 2026'yı UCI Dünya Turu (WorldTour) seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bundan 20 yıl önce ülkedeki yol bisikleti satış sayısıyla bugün arasında çok ciddi fark var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz, bisikletin tabana yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Bisiklet Turu'nu WorldTour seviyesine çıkarmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. TUR, hem ülkemizin tanıtımı hem sportif hem de spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GELENEKTEN GELECEĞE'

"ProSeries" kategorisinin en prestijli yarışlarından olan TUR 2026, 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla yapılacak. 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini ve kültürünü dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak.

190 ÜLKE 700 MİLYON HANE

TUR 2026'da turkuaz Türk Telekom sponsorluğunda, yeşil forma Spor Toto desteğinde, cesaretin rengi kırmızı Türk Hava Yolları sponsorluğunda, en yüksek puanı toplayan sporcuları onurlandıracak. Etkinlik; 5 kıtada, 13 dilde, 190 ülkede, 700 milyon haneye ulaşacak.

İŞTE TOUR OF TÜRKİYE'NİN ETAP PROGRAMI

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan Yaylası (128,1 km)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara (105,2 km) (Final)