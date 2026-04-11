Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan ve ligi üçüncü sırada tamamlayan turuncu-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Kübra Akman, Eylül Karadaş, Gatina, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Elif Şahin)

Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25

Süre: 114 dakika (30, 30, 30, 24)