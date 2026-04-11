Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank’ı devirdi!

Giriş Tarihi: 11.04.2026 19:56

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

DHA
Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, 25-18'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak öne geçti.

Dördüncü seti 25-20 alan Fenerbahçe Medicana, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü karşılaşma, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VAKIFBANK: Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ogbogu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro, Ana Cristina, Aslı Kalaç, (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

SÜRE: 109 dakika

