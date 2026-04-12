Haber turu

Troya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor

SAUCONY Troya Yarı Maratonu'nun mirasını devralan SPX Troya Maratonu, SPX'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 26 Nisan Pazar günü koşulacak maratonda 6K, 10K, 21K ve 42K parkurları yer alıyor. CEO Barış Andırınlı, yarışa en az 4 bin sporcunun katılmasını hedeflediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Saucony Troya Yarı Maratonu'ndan sonra bu yıl vitesi daha da artıracağız. Tarihi dokuya sahip, farklı zorluk seviyelerindeki parkurlar, bu yaklaşımı güçlü bir şekilde yansıtıyor. Tarihin, kültürün ve sporun birleştiği eşsiz bir deneyime dönüşecek" diye konuştu. Kayıtların devam ettiği organizasyon için son başvuru tarihi 20 Nisan.



Fenerbahçe seriyi eşitledi

VODAFONE Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmayı 25-19, 18-25, 18-25, 20-25'lik setlerle kazanan sarı-lacivertli ekipte Melissa Vargas, 28 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken VakıfBank'ta Marina Markova, 16 sayıyla oynadı. Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ikinci maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan ve ligi üçüncü sırada tamamlayan turuncu- beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



Hulk 90 dakikada 6 kilo birden verdi

BREZILYA'DA Atletico Mineiro forması giyen Hulk, Tombense ile oynanan Campeonato Mineiro karşılaşmasını başladığı gibi bitiremedi. 39 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde ve yüksek sıcaklık altında 90 dakikayı tamamladıktan sonra neredeyse 6 kilo kaybettiği ortaya çıktı. İlginç detayı kulübün kendisi açıklarken Hulk'un maç öncesinde 97.7 kiloyken müsabaka bitiminde 91.9 kiloya düştüğü belirtildi